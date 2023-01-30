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Денис Черышев: «Медиалига? Сейчас не готов, в будущем — посмотрим»

30 Января 2023 • 19:26 Комментировать

Нападающий «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос, есть ли шанс увидеть его в медиафутболе.

«Пока не думал об этом. Меня, кстати звали поиграть в одну команду, но я сейчас не готов. В будущем — посмотрим. Но не игроком — если только тренером», — приводит слова Черышева Sport24.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в десяти матчах Серии B, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб планирует расстаться с российским нападающим.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Медийная Футбольная лига
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