Денис Черышев: «Медиалига? Сейчас не готов, в будущем — посмотрим»

Нападающий «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос, есть ли шанс увидеть его в медиафутболе.

«Пока не думал об этом. Меня, кстати звали поиграть в одну команду, но я сейчас не готов. В будущем — посмотрим. Но не игроком — если только тренером», — приводит слова Черышева Sport24.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в десяти матчах Серии B, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб планирует расстаться с российским нападающим.