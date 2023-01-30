Кавазашвили: «Интрига в РПЛ жива, возможны сюрпризы»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, ждёт ли он возобновления Российской премьер-лиги.

«Конечно, я жду возобновления РПЛ. Сюрпризы возможны, будем смотреть и болеть. Думаю, что интрига в РПЛ жива. Главным сюрпризом для наших клубов будет возвращение на международную арену», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя, которым является «Спартак», на шесть зачетных баллов.

Возобновление РПЛ после зимней паузы произойдет 3 марта. В этот день 18-й тур откроется матчем «Факел» - «Химки».