Агент Марата Быстрова отреагировал на информацию о возможном переходе защитника в «Торпедо»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Ахмата» Марата Быстрова, высказался о возможном переходе игрока в «Торпедо».

«Могу сказать, что это слух. Марата в «Ахмате» все устраивает, он игрок стартового состава, претензий к нему от руководителей команды и тренерского штаба нет», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Быстрова с «Ахматом» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 1 миллион евро.