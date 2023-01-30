Агент — о возможном переезде Васютина в Данию: «Датские клубы не готовы покупать игроков из России»

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Зенита» Александра Васютина, высказался о возможном переезде игрока в Данию.

«Датские клубы не готовы покупать игроков из России, а только – брать бесплатно. «Зенит», соответственно, – не благотворительная организация. Здесь даже говорить пока не о чем», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Представитель футболиста отметил, что сейчас Васютин не рассматривает варианты с арендой, ему уже 27 лет, он хочет иметь постоянный контракт и быть первым номером в команде.

Напомним, с февраля 2021 по декабрь 2022 года голкипер находился в аренде в шведском «Юргордене». За это время Васютин принял участие в 19 матчах и десять смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.