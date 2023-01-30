Шишкин: «Уход Малкома из «Зенита» никак не повлияет на борьбу со «Спартаком» за чемпионство»

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал возможный уход нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«Уход бразильца никак не повлияет на чемпионскую гонку со «Спартаком» — запас прочности слишком велик. Тем более «Зенит» явно найдет сразу же замену бразильцу», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Куинси Промес покинет «Спартак», то это станет серьезной потерей для москвичей, а уход Малкома ослабит «сине-бело-голубых» на пять процентов.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. «Красно-белые» занимают вторую строчку и отстают от лидера на шесть баллов.