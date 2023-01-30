​Булыкин: «Интерес к российским футболистам со стороны зарубежных клубов упал»

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался насчёт интереса зарубежных клубов к футболистам из России.

«Конечно, интерес к российским игрокам со стороны зарубежных клубов упал. Учитывая международную ситуацию, многие не рискуют связываться с российскими футболистами», - высказался Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

Не лишним будет напомнить, что в конце лета прошлого года слухи активно связывали полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с «Челси». Впрочем, трансфер российского полузащитника так и не состоялся, вероятно, из-за проблем с переводом денег в условиях санкций.

Добавим, что российский футбол сталкивается с санкциями уже почти год.