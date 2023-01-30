​В отношениях УЕФА и РФС есть положительная динамика – источник

Российский футбольный союз (РФС) контактирует с УЕФА по вопросу возможного возвращения российского футбола в международные турниры. Как рассказывает «Матч ТВ», ссылаясь на собственный источник, в отношениях УЕФА и РФС есть положительная динамика.

Отмечается, что через две недели должна состояться новая встреча с участием представителей РФС и УЕФА. Её также должны посетить представители ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).

Как известно, в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных соревнованиях. В условиях санкций футбол России живёт уже почти год.