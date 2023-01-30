​Яровинский считает, что санкции с российского футбола снимут нескоро

Футбольный функционер Олег Яровинский высказался по поводу санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Как известно, в настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в еврокубках. В то же время российские сборные не принимают участия в официальных турнирах и проводят только товарищеские матчи.

По мнению Яровинского, санкции с российского футбола будут сняты нескоро.

«На мой взгляд, учитывая происходящее в мире, разбанят нас нескоро. А значит, лучше играть международные матчи в АФК. Опять-таки - если нас там ждут. Не хочется оказаться в вакууме - и не в УЕФА, и не в АФК», - высказался Яровинский, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что в настоящий момент Российский футбольный союз контактирует с УЕФА по вопросу возвращения России в международный футбол.