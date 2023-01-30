​Директор «Зенита» после вопроса о Малкоме: «Не надо путаться под ногами»

Судя по всему, атакующий полузащитник Малком до закрытия зимнего трансферного окна всё же может перебраться из «Зенита» в «ПСЖ». Вопрос насчёт возможного трансфера бразильца получил Александр Медведев, который в питерском клубе занимает должность генерального директора.

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Малкому 25 лет. Он выступает за «Зенит» с августа 2019 года после перехода из «Барселоны». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Малкома в 24 миллиона евро.