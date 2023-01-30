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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Магнуссон – об Алексее Березуцком: «ЦСКА нужен был более опытный тренер»

30 Января 2023 • 13:56 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился своим мнением о том, почему у Алексея Березуцкого не получилось хорошо проявить себя в клубе на должности главного тренера.

Напомним, что Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА в прошлом сезоне. Команда финишировала на пятом месте в чемпионате России.

«Я чувствовал, что Березуцкий возглавил ЦСКА слишком рано. Нам был нужен более опытный тренер, потому что у команды были плохие результаты, она нуждалась в человеке, который мог это изменить», - высказался Магнуссон, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Магнуссон отметил, что у Алексея Березуцкого были свои тренерские идеи, однако они не сработали.

Напомним, что сейчас главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Хёрдур Магнуссон
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