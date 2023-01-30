​Иван Игнатьев может сменить «Локомотив» на зарубежный клуб

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев в ближайшие дни может сменить клубную прописку. Как сообщает «Чемпионат», интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Хапоэль» из города Беэр-Шева.

По данным источника, «Хапоэль» попытается заполучить Игнатьева зимой. Если не получится, то израильский клуб пригласит российского нападающего летом в качестве свободного агента.

Отметим, что за «Хапоэль» выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Иван Игнатьев перебрался в «Локомотив» летом прошлого года. С тех пор он провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.