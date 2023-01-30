Атакующий полузащитник «Зенита» Малком остаётся на радаре «ПСЖ», желающего заполучить новичка в группу атаки до закрытия зимнего трансферного окна. Питерцы готовы рассмотреть вариант с трансфером 25-летнего бразильца, но у них есть требования. «Сине-бело-голубые» хотят либо продать игрока сразу, либо отпустить в аренду с опцией обязательного выкупа.

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» не может выполнить требования «Зенита» из-за своей текущей ситуации с финансовым фэйр-плей. Гранд Лиги 1 предпочитает арендовать Малкома с необязательной опцией выкупа. Судя по всему, в ближайшие часы переговоры будут продолжаться.

Портал transfermarkt оценивает Малкома в 24 миллиона евро.