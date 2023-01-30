​Яровинский: Слуцкий хотел подписать Дзюбу в «Халл Сити»

Футбольный функционер Олег Яровинский ответил на вопрос, пытался ли Леонид Слуцкий когда-либо подписать Артёма Дзюбу для своей команды.

По словам Яровинского, они со Слуцким дважды хотели подписать Дзюбу. Впервые это произошло ещё в ЦСКА, но тогда, как отметил функционер, дальше разговоров дело не продвинулось. Второй случай произошёл, когда Слуцкий тренировал «Халл Сити» в Чемпионшипе.

«Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге», - высказался Яровинский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Уже почти три месяца Артём Дзюба находится без клуба. В начале ноября 34-летний форвард разорвал контракт с «Адана Демирспор».