​Известна деталь трансфера Конти в «Локомотив»

В понедельник «Локомотив» объявил о переходе в свои ряды защитника Хермана Конти. 28-летний футболист подписал с московским клубом трудовое соглашение сроком на два с половиной года.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», «Бенфика» в рамках договора с «Локомотивом» сохранила за собой 20% от суммы следующей продажи Конти. И это при том, что аргентинец перебрался в Москву на правах свободного агента после расторжения контракта в Лиссабоне.

Отмечается, что «Локомотив» думал об аренде Хермана Конти, но затем предпочёл вариант с полноценным трансфером.

После первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице.