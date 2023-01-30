​Барриос остаётся в «Зените» - агент

В последнее время слухи активно связывали полузащитника Вильмара Барриоса с «ПСЖ». Впрочем, колумбиец не планирует уходить из «Зенита» зимой. Об этом рассказал его агент – Луис Фелипе Поссо.

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему всё нравится в «Зените», - высказался Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Вильмар Барриос играет с февраля 2019 года. За питерцев колумбийский полузащитник провёл 139 матчей. В них футболист забил три гола.

«Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних сезонах. Лидируют питерцы в таблице РПЛ и сейчас, опережая второй «Спартак» на шесть очков.