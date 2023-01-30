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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Барриос остаётся в «Зените» - агент

30 Января 2023 • 12:46 Комментировать

В последнее время слухи активно связывали полузащитника Вильмара Барриоса с «ПСЖ». Впрочем, колумбиец не планирует уходить из «Зенита» зимой. Об этом рассказал его агент – Луис Фелипе Поссо.

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему всё нравится в «Зените», - высказался Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Вильмар Барриос играет с февраля 2019 года. За питерцев колумбийский полузащитник провёл 139 матчей. В них футболист забил три гола.

«Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних сезонах. Лидируют питерцы в таблице РПЛ и сейчас, опережая второй «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Трансферы футбола - зима 2023 Луис Фелипе Поссо
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