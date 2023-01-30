Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переменах в «Локомотиве» и шансах команды во второй части сезона.

- В «Локомотиве» происходят большие изменения: новый тренерский штаб, новый менеджмент, серьезные изменения в составе. Какие перспективы на вторую часть сезона?

- Трудно прогнозировать, как все будет выглядеть, но команда в поиске, в процессе становления. Пришли новые люди, появляются новые идеи. Не все по вчерашнему товарищескому матчу с «Сочи» было отлажено, но при этом понятно, что есть усиление атаки. Мне понравился Пиняев. Во втором тайме вышла молодежь и освежила игру. Чувствуется, что у ребят огромное желание приносить команде пользу и приближаться к основному составу. В общем, все находится в понятном русле. Важно, как совпадут идеи тренеров с восприятиями этих идей игроками. Насколько они будут доступны. Пока понятно, что у футболистов есть желание скооперироваться вокруг нового штаба и при этом есть проблемы в обороне. Для серьезных задач нужно усиление игры в защите.

- Вместо Едвая приглашен защитник Конти. Что-то знаете о нем?

- Ничего. Буду смотреть. Важно, чтобы это было точечное и безошибочное вливание, потому что «Локомотив» брал много игроков, но ничего экстраординарного мы не увидели.

- В атаке ушедших легионеров сменят Пиняев и Глушенков. Равноценная замена?

- И Глушенков хорошо себя показывал в Самаре, и Пиняев на слуху. Вчера он еще раз показал стремительную игру. Еще бы был поагрессивнее у ворот, тогда было бы понятнее, что он тот футболист, который нужен «Локомотиву». У него есть хорошие задатки, и при этом он молодой человек с серьезной головой.

- Весной зависимость команды от него будет особенно высокой?

- Я бы так не сказал. Такого сейчас не бывает. Это от Месси команда может зависеть и то, если все будет подчинено разумному сочетанию. А то, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву» и нашему футболу, это однозначно.

- Уход Изидора может стать проблемой для «Локомотива»?

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- Это необходимый игрок для команды. Он один из тех, кто мог помочь «железнодорожникам».

- А Керк, который ушел в аренду в «Антверпен», «Локомотиву» не пригодился бы?

- Его уже нет, поэтому не стоит о нем говорить. Решение принято. Керка брали под какие-то задачи, и сажать его на лавку нет смысла.

- В «Локомотиве» теперь три качественных вратаря: Лантратов, Гилерме, Худяков. Кто из них станет первым номером?

- Они приблизительно одинаковые. Очень опытный Гилерме, хороший, талантливый Худяков, и Лантратов, который на слуху в российском футболе. Кто лучше будет работать, на кого Хапов положит глаз, тот и будет играть. Они отличаются только по нюансам.

- В матче с «Сочи» в основе появился Худяков. Учитывая, что обе команды выставили максимально боевые составы, именно Худяков выигрывает конкуренцию?

- Я бы так не сказал. Это частный момент. Посмотрим, что будет дальше, ведь это складывается не из одного матча, а в целом. Для голкипера важно отношение с игроками, психологическое состояние. Поверят ли в него партнеры? Тут много моментов.

Елена Григорьевская