Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможность перехода бразильского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Фелипе Малкома во французский «ПСЖ».

- Я думаю, это какая-то утка, наверно. «ПСЖ» не может на такое пойти, я считаю. Что там будет Малком делать, я не понимаю. Сидеть на скамейке? Я даже не могу представить себе такой переход. Мне кажется, это агенты цену набивают, как всегда. По-моему, это нереально. У Малкома нет качеств играть в «ПСЖ», однозначно. Я бы не сказал, что он даже в РПЛ является лидером. Чтобы он стабильно играл, стабильно забивал – нет такого.

Если Малком всё-таки уйдёт, это не станет для «Зенита» большой потерей. Для нашего чемпионата он что-то из себя представляет, но без него «Зенит» не рухнет. Малком себя может показать в игре с «Уфой» или с кем-то таким ещё. Признак мастерства – стабильность, когда человек регулярно забивает и отдаёт. Халк был далеко не самый сильный, и то он намного выше Малкома по уровню.

У Малкома есть качества, но чтобы быть топ-игроком топ-клуба, у него нет стабильной игры. Я же говорю, он что-то показывает, когда ему многое позволяют соперники. Я ни разу не видел, чтобы он хотя бы в нашем чемпионате выделялся на фоне других команд-лидеров. А с «Уфой», «Оренбургом», Воронежем – там да, что-то у него есть.

Раньше в «ПСЖ» из «Зенита» переходил Паредес? Ну и что? Где сейчас этот Паредес? В сборной на замене сидит. С Мбаппе и Бензема его не сравнить, это вообще небо и земля. Что Дриусси, что Паредес – средние игроки. Наверно, поэтому и «Ювентус» сейчас такой, что на него смотреть страшно.