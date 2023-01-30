«Риу Аве» отказался продавать своего защитника в «Сочи»

«Риу Аве» отказался продавать защитника Патрика Виллиама в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в настоящий момент «Риу Аве» не планирует продавать своих футболистов, так как на португальский клуб наложен запрет на покупку новых игроков в зимнее трансферное окно. Поэтому переход 25-летнего бразильца в российский клуб сейчас невозможен.

Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет взять Виллиама в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 700 тысяч евро.