Украина требует прекратить товарищеские матчи с клубами из России

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием прекратить проведение контрольных поединков с участием российский команд на зимних сборах в Турции. Об этом рапортует The Athletic.

«Матчи имеют неофициальный статус, но мы считаем это нарушением изоляции российского спорта. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», - заявил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В конце 2022 года в РФС активно обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию футбола.