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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Украина требует прекратить товарищеские матчи с клубами из России

30 Января 2023 • 09:21 Комментировать

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием прекратить проведение контрольных поединков с участием российский команд на зимних сборах в Турции. Об этом рапортует The Athletic.

«Матчи имеют неофициальный статус, но мы считаем это нарушением изоляции российского спорта. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы», - заявил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В конце 2022 года в РФС активно обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Гливинский УАФ
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