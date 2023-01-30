Магнуссон объяснил, почему сложно прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Исландский защитник Хёрдур Магнуссон, поигравший в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита».

«Бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд. Также большую роль играет состав и игроки, которые играют вместе уже долгое время. Такую команду сложно остановить», - приводятся слова Магнуссона на страницах «Чемпионата».

Стоит отметить, что «Зенит» последние четыре сезона становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и после 17 туров уверенно лидируют в турнирной таблице.