«Зенит» выдвинул условие «ПСЖ» на трансферу Малкома

Журналистам «РБ Спорта» стали известны новые подробности возможного трансфера бразильского полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

В минувший уик-энд гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев обсудил потенциальную сделку с руководством парижского топ-клуба. Во время переговоров функционер подчеркнул, что питерцы готовы рассматривать только полноценную продажу 25-летнего исполнителя.

Как сообщает источник, «Зенит» намерен выручить с трансфера Малкома не менее 40 миллионов евро. Кроме того, чемпион РПЛ хочет получить процент со следующего перехода игрока.

В этом сезоне бразилец провел 23 поединка, забил 15 голов и сделал семь ассистов. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.