Игрок «Сочи»: «Остановить «Зенит» практически нереально»

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели высказался насчет чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Остановить «Зенит» практически нереально. Это очень богатый клуб. В какой-то момент всё заканчивается. Но на данный момент это невозможно. Надеюсь, со временем все изменится», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в чемпионате России петербургский клуб ушел в статусе единоличного лидера. На счету подопечных Сергея Семака 42 балла после 17 туров. «Зенит» опережает идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков.

Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.