Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просмотр 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

- Я не знаю, ну как Глушаков поможет «Пари НН»? Где-то выйдет на замену, исполнит штрафной. Это как раз по уровню «Пари НН» и нашего чемпионата. Может, где-то и поможет чуть-чуть при хорошем отношении. Вот Смолов помогает ли «Динамо»? Трудно сказать. Для этого мотивация нужна. Если Глушаков будет отдаваться и, бегать больше, чем в молодые годы, тогда да, будет польза. А не будет – ничего необычного. Своим отношением и мастерством он может где-то пробиться и отдать пас. Играл же он как-то в «Спартаке» и приносил пользу команде. Но сказать, что Глушаков принесёт спасение «Пари НН», что они возьмут и начнут всех подряд обыгрывать, – конечно, нет.