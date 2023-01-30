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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «С Глушаковым «Пари НН» не станет обыгрывать всех подряд» эксклюзив

30 Января 2023 • 08:56 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал просмотр 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

- Я не знаю, ну как Глушаков поможет «Пари НН»? Где-то выйдет на замену, исполнит штрафной. Это как раз по уровню «Пари НН» и нашего чемпионата. Может, где-то и поможет чуть-чуть при хорошем отношении. Вот Смолов помогает ли «Динамо»? Трудно сказать. Для этого мотивация нужна. Если Глушаков будет отдаваться и, бегать больше, чем в молодые годы, тогда да, будет польза. А не будет – ничего необычного. Своим отношением и мастерством он может где-то пробиться и отдать пас. Играл же он как-то в «Спартаке» и приносил пользу команде. Но сказать, что Глушаков принесёт спасение «Пари НН», что они возьмут и начнут всех подряд обыгрывать, – конечно, нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Пари НН
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