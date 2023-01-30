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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший футболист «Локомотива»: «Дзюба пригодится любой команде»

30 Января 2023 • 02:35 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе к Артёму Дзюбе со стороны клубов РПЛ.

- Не знаю, в какой он форме, как он готовился. Естественно, когда ты находишься в команде, ты быстрее набираешь форму. У Дзюбы очень хороший потенциал. Я думаю, что он пригодится любой команде РПЛ. Ему нужно быстрее определиться, чтобы он успел подготовится с командой к началу второго круга. Остался всего месяц.

Не исключаю, что Дзюба может пополнить клуб, который борется за высокие места. Тот же ЦСКА вполне может быть. «Армейцам» нужен форвард таранного типа. Посмотрим, как хочет действовать Федотов. Может, он хочет играть не только Чаловым и Заболотным. Дзюба может играть головой, может замыкать прострелы. Он и в подыгрыше сыграть способен. Я считаю, что он пригодится ЦСКА», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников
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