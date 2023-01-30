Нигматуллин: «Дзюбе рано завершать карьеру»

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу будущего Артема Дзюбы. Он считает, что бывшему форварду московского «Спартака» и питерского «Зенита» еще рано завершать карьеру.

- Дзюбе еще рано завершать карьеру. Хочется пожелать Дзюбе найти команду и продемонстрировать свое футбольное мастерство, - цитирует слова Нигматуллина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба пытался найти себя в турецком чемпионате, но его роман с «Адана Демирспор» оказался коротким - российскому нападающему указали на дверь уже через пару месяцев после его появления в клубе.