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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Дзюбе рано завершать карьеру»

30 Января 2023 • 00:46 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу будущего Артема Дзюбы. Он считает, что бывшему форварду московского «Спартака» и питерского «Зенита» еще рано завершать карьеру.

- Дзюбе еще рано завершать карьеру.  Хочется пожелать Дзюбе найти команду и продемонстрировать свое футбольное мастерство, - цитирует слова Нигматуллина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба пытался найти себя в турецком чемпионате, но его роман с «Адана Демирспор» оказался коротким - российскому нападающему указали на дверь уже через пару месяцев после его появления в клубе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Артём Дзюба
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