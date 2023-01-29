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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стоцкий: «В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса»

29 Января 2023 • 23:50 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Игрок «Пари НН» Дмитрий Стоцкий вспомнил времена выступлений за «Краснодар», оценив свою карьеру в составе «быков».

«В «Краснодаре» мне не дали ни единого шанса. На моей позиции на фланге обороны играли центральные защитники, но не я», — приводит слова полузащитника«Матч ТВ». Напомним, что в футболке «быков» Стоцкий выступал с 2018 по 2021 год, проведя за клуб РПЛ 68 матчей и забил два мяча.

В январе 2022 года Дмитрий перешёл в «Пари НН». В 15 поединках текущей кампании Стоцкий забил один гол при двух ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Стоцкий
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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