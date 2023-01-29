Камоцци верит в переезд Сперцяна в Европу

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци назвал игрока РПЛ, который может скоро переехать в Европу.

«Кто ещё из игроков РПЛ мог бы заинтересовать топ-клуб Европы после новостей о Малкоме и «ПСЖ»? Эдуард Сперцян», — рассказал экс-помощник Леонида Федуна в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в текущей кампании РПЛ Сперцян провёл 16 матчей, забив девять голов при шести ассистах. За период зимнего трансферного окна появлялись слухи об интересе многих европейских клубов к воспитаннику академии «Краснодара», стоимость которого, по оценкам Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.