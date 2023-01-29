Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миладинович — о поражении от «Локомотива»: «Сыграли хорошо, но не хватило голов»

29 Января 2023 • 21:48 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Сочи
окончен

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался после поражения в товарищеской игре от «Локомотива» (0:2).

«Мы провели 45 минут, можно сказать, что сыграли хорошо. Да, голов не хватило. Сейчас идут сборы, тренируемся в двухразовом режиме. Надеюсь, что будем продолжать в том же ритме и будем готовиться к чемпионату», — цитирует Миладиновича официальный сайт сочинского клуба.

Футболист отметил, что команде не хватало уверенности и сил, потому что сейчас у всех тяжелые ноги, но с каждой игрой все должно становиться лучше.  

В сезоне-2022/23 сербский защитник провел семь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Иван Миладинович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
22:47 · Россия. Премьер-лига
Камоцци верит в переезд Сперцяна в Европу
22:34 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий высказался об уходе Галактионова в «Локомотив»
22:21 · Россия. Первая лига
Яровинский уверен в скором возвращении «Рубина» в РПЛ
22:08 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон назвал самый яркий момент в футболке ЦСКА
21:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Стоцкий: «Мы хотим закрепиться в элите»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Миладинович — о поражении от «Локомотива»: «Сыграли хорошо, но не хватило голов»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит» через приостановку контракта»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Виктор Гусев: «Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы»
21:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Пари НН» переходит воспитанник «Барселоны»
21:25 · Россия. Первая лига
Яровинский рассказал о срыве переговоров по приходу Гаранина в «Рубин»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Захарян — очень важный игрок для «Динамо», не сто¬ит заострять внимание на разговорах о «Челси»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон считает, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Лаксальт: «Динамо» думает о самых высоких целях»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома: «Он доиграет сезон за «Зенит» 2
20:57 · Россия. Премьер-лига
​Малком не просил «Зенит» об уходе в «ПСЖ» - агент
Все новости
Рекомендуем