Миладинович — о поражении от «Локомотива»: «Сыграли хорошо, но не хватило голов»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался после поражения в товарищеской игре от «Локомотива» (0:2).

«Мы провели 45 минут, можно сказать, что сыграли хорошо. Да, голов не хватило. Сейчас идут сборы, тренируемся в двухразовом режиме. Надеюсь, что будем продолжать в том же ритме и будем готовиться к чемпионату», — цитирует Миладиновича официальный сайт сочинского клуба.

Футболист отметил, что команде не хватало уверенности и сил, потому что сейчас у всех тяжелые ноги, но с каждой игрой все должно становиться лучше.

В сезоне-2022/23 сербский защитник провел семь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.