​В «Пари НН» переходит воспитанник «Барселоны»

В ближайшее время состав «Пари НН» должен пополнить камерунский защитник Маки Баньяк. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», нижегородский клуб арендует 27-летнего футболиста у «Кайрата» с правом дальнейшего выкупа.

В составе «Пари НН» Маки Баньяк должен заменить Илью Агапова, перебравшегося зимой в ЦСКА.

Маки Баньяк прошёл через академию «Барселоны». Защитник выступал за молодёжные команды «сине-гранатовых».

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Маки Баньяка в 600 тысяч евро.

После первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.