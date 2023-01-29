Йоканович: «Захарян — очень важный игрок для «Динамо», не сто¬ит заострять внимание на разговорах о «Челси»

Главный тренер «Дина­мо» Славиша Йоканович высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

«Подобные разговоры — часть футбола. Во время карьеры Арсена такие темы будут возникат­ь. Он очень важный игрок для нас. Не сто­ит заострять внимание на этих разговорах, надо сконцентриров­аться на работе», — передает слова Йокано­вича «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека три забитых мяча и шесть результативных передач в 22 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.