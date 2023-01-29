Йоканович: «Захарян — очень важный игрок для «Динамо», не сто¬ит заострять внимание на разговорах о «Челси»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».
«Подобные разговоры — часть футбола. Во время карьеры Арсена такие темы будут возникать. Он очень важный игрок для нас. Не стоит заострять внимание на этих разговорах, надо сконцентрироваться на работе», — передает слова Йокановича «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека три забитых мяча и шесть результативных передач в 22 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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