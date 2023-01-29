​Лаксальт: «Динамо» думает о самых высоких целях»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о шансах команды догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

После первой части сезона «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиге. От лидирующего «Зенита» команда Славиши Йокановича отстаёт на 13 зачётных баллов.

«Мы, конечно, думаем о самых высоких целях, но всё делаем через работу. Каждый день, шаг за шагом стараемся это всё претворять в жизнь», - высказался Лаксальт, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ближайший тур чемпионата России состоится в начале весны. Отметим, что «Зенит» завоёвывал титул Премьер-лиги в каждом из четырёх последних сезонов.