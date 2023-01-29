​Малком не просил «Зенит» об уходе в «ПСЖ» - агент

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с атакующим полузащитником «Зенита» Малкомом, продолжает развеивать слухи. На этот раз он прокомментировал информацию о том, что 25-летний бразилец просил руководителей «Зенита» отпустить его в «ПСЖ».

«Малком просил отпустить его в «ПСЖ»? Это ложь!», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Накануне рулевой «Зенита» Сергей Семак подтверждал интерес к Малкому из «ПСЖ». В то же время тренер подчёркивал, что официального предложения по бразильскому футболисту клуб не получал.

За «Зенит» Малком выступает с лета 2019 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.