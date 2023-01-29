Агент Сафонов: «Меня удивляют некоторые моменты — Тюкавин забивает, а потом всё равно садится на лавку»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

«Как болельщика, меня некоторые моменты удивляют — человек забивает, а потом все равно садится на лавку. Но что об этом говорить, надо выходить и забивать больше. Костя лопату не бросает, всегда выходит на поле с улыбкой и свою работу выполняет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент рассказал, что многие болельщики спрашивают у него, когда Тюкавин будет больше играть, но этот вопрос нужно задавать тренеру. Сафонов отметил, что он лишь следит за выполнением условий контракта, которые полностью соблюдаются.

В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал три ассиста.