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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: «Меня удивляют некоторые моменты — Тюкавин забивает, а потом всё равно садится на лавку»

29 Января 2023 • 20:55 Комментировать

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

«Как болельщика, меня некоторые моменты удивляют — человек забивает, а потом все равно садится на лавку. Но что об этом говорить, надо выходить и забивать больше. Костя лопату не бросает, всегда выходит на поле с улыбкой и свою работу выполняет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент рассказал, что многие болельщики спрашивают у него, когда Тюкавин будет больше играть, но этот вопрос нужно задавать тренеру. Сафонов отметил, что он лишь следит за выполнением условий контракта, которые полностью соблюдаются.

В текущем сезоне 20-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал три ассиста.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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