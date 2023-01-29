Журналист из Базеля Андреас Бонем в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему новичок «Спартака» Томаш Тавареш не продолжил карьеру в «Базеле».

- Тавареш был хорош в «Базеле», клуб даже думал его выкупить, но случилась серьезная травма. Я слышал, что «Базель» был заинтересован в нем, но «Бенфика» не стала снижать цену на него. Это странно, футболист получил действительно серьезную травму и мы видим, что он не играл после возвращения в Португалию. «Базель» считает деньги, если бы Тавареша и, например, Фёдора Чалова можно было бы взять за адекватные деньги, клуб бы их подписал, но за них просили слишком много.

- Был ли шанс, что Тавареш мог оказаться в «Базеле» зимой?

- Нет, клуб уже не рассматривал его, даже если бы «Бенфика» запросила меньше, чем летом. Его история в «Базеле» завершена. Ничего страшного, в «Спартаке» его ждет тренер, который в него верил и должен помочь вернуть ему уверенность в своих силах. Абаскаль очень ценил Тавареша в их период в «Базеле».

- Как вы думаете, мог ли в теории Абаскаль попросить приобрести кого-то еще из тех, с кем он работал в «Базеле»?

- Сомневаюсь, что игроки «Базеля» сейчас могут покинуть команду ради игры в чемпионате России. Что же касается тех, кто ушел из команды, когда ушел Абаскаль, то я также не могу назвать кого-то, кого Абаскаль мог бы захотеть переманить к себе.