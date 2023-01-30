Звёздные футболисты, не состоявшиеся как наставники

Нередко бывает так, что состоявшийся футболист впоследствии пытается найти себя и в качестве успешного тренера. Но… увы. Как говорится, здесь природа отдыхает.

Январь – чёрный месяц для Лэмпарда

Новость последних дней об увольнении одной из звёзд лондонского «Челси» была в определённой мере прогнозируемой. «Эвертон», возглавляемый Лэмпардом, незадолго до этого проиграл прямым конкурентам – «Саутгемптону» и «Вест Хэму». Десять матчей без побед во всех турнирах, последний из которых состоялся три месяца назад. Восемь дней не дотянул 44-летний Фрэнк до первой годовщины работы в клубе из Ливерпуля. До «Эвертона» были два неполных сезона, проведённых в почти родном «Челси», в составе которого он как игрок выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, трижды становился чемпионом Англии.

Январь – судьбоносный для Лэмпарда-тренера месяц: 25 января 2021 года он покинул «Челси», 23 января 2023 года – «Эвертон»…

У Роя Кина не сложилось в АПЛ

Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Рой Кин начал тренерскую карьеру с события – вывел «Сандерленд» в Английскую премьер-лигу. Но в АПЛ у него не заладилось. Уж очень нестабильны были результаты. Из-за этого с Кином решено было расстаться. Далее Рой в 2009-м возглавил "Ипсвич" и занял с ним 21-е место в Чемпионшипе. С тех пор семикратный чемпион АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед», обладатель Лиги чемпионов, Кубка шотландской и английской лиг главным тренером не работал, ассистируя в национальной сборной Ирландии, «Астон Вилле» и «Ноттингем Форесте».

В Нидерландах нет преемственности

Звезда сборной Нидерландов и итальянского «Милана» второй половины восьмидесятых Маркован Бастен уже в нулевые годы возглавлял национальную сборную своей страны. За четыре года у руля сборной Нидерландов он неоднократно получал свою долю критики: за необоснованную ротацию, оборонительную игру. В итоге и на чемпионате мира-2006 в Германии, и на чемпионате Европы-2008 в Австрии «оранжевые» вылетали в первом же раунде плей-офф. В работе с клубами у трёхкратного обладателя «Золотого мяча» тоже не сложилось. Лучшее достижение в его работе с «Аяксом», «Херенвеном» и АЗ стало третье место амстердамцев, что смело можно считать провалом.

Многолетний партнёр и соотечественник ван Бастена Рууд Гуллит тоже вряд ли хочет вспоминать о своей тренерской карьере. Работа с английским «Нюкаслом» и российским «Тереком» мало у кого вспоминается с положительными эмоциями. Но стоит отметить, что на заре тренерского ремесла чемпион Европы 1988 года с «Челси» становился обладателем кубка Англии в 1997 году.

Троицу неудачников голландцев-тренеров замкнём представителем следующего поколения игроков сборной Нидерландов. Эдгар Давидс первоначально был играющим тренером в клубе «Барнет», выступающем в одной из низших английских лиг. Как игрок заработал за сезон три удаления по ходу матчей. Впоследствии переключился исключительно на тренерскую работу, но успехов и здесь не снискал, в отличие от лучших своих лет игровой карьеры.

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От звёздных футболистов не дождались тренерских побед

Звезда болгарского футбола девяностых Христо Стоичков пытался вывести своих соотечественников в финальную стадию чемпионата мира-2006 и чемпионата Европы 2008 года. В 1994-м болгары даже участвовали в матче за 3-е место на ЧМ в США, но это был лучший турнир Стоичкова – игрока в сборной. По ходу отборочного турнира к ЧЕ- 2008 лучшего болгарского футболиста девяностых и вовсе сняли. С испанской «Сельтой» Христо опустился в более низшую лигу – Сегунду. С болгарскими «Литексом», ЦСКА и южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» лавров снискать не получилось.

У Диего Марадоны звёздный час карьеры наставника национальной сборной Аргентины пришёлся на выход в четвертьфинал ЧМ в ЮАР. Но 3 июля 2010 года немецкая машина камня на камне не оставила от надежд Марадоны и Месси, разгромив со счётом 4:0. В трудовой книжке значился ещё клуб «Аль-Васл» из Дубая. А первые шаги на новом поприще и вовсе закончились с криминальным оттенком. В середине 90-х Диего уволили из аргентинской "Мандию" за рукоприкладство.

Успешная игровая карьера далеко не всегда продолжается так же успешно на тренерском мостике.

Константин Лицин