Гайч продлил контракт с ЦСКА перед отъездом в Италию – источник

В ближайшее время Адольфо Гайч должен стать футболистом «Вероны». О приезде 23-летнего аргентинского форварда уже сообщали в итальянском клубе.

По данным телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», перед отъездом в расположение «Вероны» Адольфо Гайч продлил контракт с ЦСКА.

Всего за ЦСКА Адольфо Гайч провёл 30 матчей, в которых забил три гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Верона» арендует Адольфо Гайча с правом дальнейшего выкупа.

Добавим, что «Верона» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.