Агент рассказал, останется ли Каймаков в «Торпедо»

Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из столичного клуба.

«У Каймакова все нормально, он тренируется с «Торпедо» и не намерен уходить. Он хочет остаться», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 11 матчах за «Торпедо» и не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что Каймаков играет за «автозаводцев» на правах аренды, его контракт принадлежит хорватскому «Славену».

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.