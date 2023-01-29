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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, останется ли Каймаков в «Торпедо»

29 Января 2023 • 19:15 Комментировать

Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из столичного клуба.

«У Каймакова все нормально, он тренируется с «Торпедо» и не намерен уходить. Он хочет остаться», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 11 матчах за «Торпедо» и не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что Каймаков играет за «автозаводцев» на правах аренды, его контракт принадлежит хорватскому «Славену».

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Михаил Каймаков Стипе Лапич
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