​Новичок «Крыльев Советов» Гарре: «Гвардиола следит за мной»

В воскресенье «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Бенжамином Гарре – аргентинец ранее прошёл через академию «Манчестер Сити». В первом интервью для пресс-службы самарского клуба Гарре высказался о Хосепе Гвардиоле.

«Я играл за команды «Манчестер Сити» U-18 и U-23. Потом была предсезонка с первой командой под руководством Хосепа Гвардиолы. Я благодарен ему за то, что он взял меня совсем мальчишкой, доверял мне, помогал. Сейчас мы остаёмся на связи. Он поздравляет меня с днём рождения, следит за мной», - сказал Гарре. Видео было опубликовано на канале «Крыльев Советов» в YouTube.

Отметим, что «Крылья Советов» после первой части чемпионата России располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.