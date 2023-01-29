Гайч признался, что рад возвращению в Италию

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём вероятном переходе в «Верону».

Ранее стало известно, что 23-летний аргентинец уже прибыл в Верону, где в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет соглашение с местным клубом. Отмечается, что «Верона» арендует игрока с возможностью выкупа.

Журналист Джанлука ди Марцио опубликовал на своем официальном сайте слова Гайича, который признался, что счастлив вернуться в Италию и готов помочь «Вероне» сохранить прописку в элитном дивизионе.

В текущем сезоне на счету аргентинца два гола и два ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,8 миллиона евро.