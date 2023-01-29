Сёмин: «Спартак» и «Ростов» не дадут «Зениту» легко завоевать трофей»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от второй половины сезона в Российской премьер-лиге.

«Есть ли интрига? «Спартак» и «Ростов» не дадут «Зениту» легко завоевать трофей. ЦСКА тоже может навязать борьбу. Шансы есть у всех преследователей, но и «Зенит» настроен серьезно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Специалист считает, что «сине-бело-голубым» очень хочется выиграть пятое чемпионство подряд, но борьба за титул будет не хуже, чем в АПЛ.

После 17 туров» Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. На второй строчке идет «Спартак» (36 очков), а замыкает тройку «Ростов» (35 очков).