​«Локомотив» обыграл «Сочи»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в воскресенье встречались два представителя Российской премьер-лиги – «Локомотив» и «Сочи». Московская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Михаил Щетинин и Вадим Раков.

После первой части чемпионата России «Сочи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, занимает четырнадцатую строчку, то есть находится в зоне стыковых игр.

Чемпионат России возобновится в начале весны. Ранее, в феврале, пройдут матчи национального кубка.