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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» обыграл «Сочи»

29 Января 2023 • 18:21 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Сочи
окончен

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в воскресенье встречались два представителя Российской премьер-лиги – «Локомотив» и «Сочи». Московская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Михаил Щетинин и Вадим Раков.

После первой части чемпионата России «Сочи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, занимает четырнадцатую строчку, то есть находится в зоне стыковых игр.

Чемпионат России возобновится в начале весны. Ранее, в феврале, пройдут матчи национального кубка.

Протокол игры  
Локомотив Москва2:0Сочи
Щетинин Михаил (1:0) 66'  
Раков Вадим (2:0) 74'  
Худяков ДаниилЖивоглядов ДмитрийМагкеев СтаниславКузьмичёв ИванТикнизян НаирМарадишвили КонстантинБаринов ДмитрийМиранчук АнтонКуликов ДаниилПиняев СергейКамано Франсуа
Запасные: Ненахов МаксимГлушенков МаксимПогостнов ЕгорМампасси МаркРаконьяц МаркоЛантратов ИльяРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилМитай МариоКарпукас Артём
Адамов ДенисСиссако МуссаТерехов СергейЗаика КириллМиладинович ИванДркушич ВаняЦаллагов ИбрагимНобоа КристианЮсупов АртурМелкадзе ГеоргийРамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
Запасные: Джанаев СосланБурмистров НикитаЮрганов ИгорьФёдоров ЗахарМещанинов АртёмКравцов КириллМаргасов ТимофейМакарчук АртёмМартовой ДаниилСарвели ВладиславБатырев Амир
29 января.

 

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Локомотив Москва Сочи
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