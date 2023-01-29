​«Локомотив» обыграл «Сочи»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 в воскресенье встречались два представителя Российской премьер-лиги – «Локомотив» и «Сочи». Московская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Михаил Щетинин и Вадим Раков.
После первой части чемпионата России «Сочи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, занимает четырнадцатую строчку, то есть находится в зоне стыковых игр.
Чемпионат России возобновится в начале весны. Ранее, в феврале, пройдут матчи национального кубка.
Протокол игры
|Щетинин Михаил (1:0) 66'
|Раков Вадим (2:0) 74'
Худяков Даниил•Живоглядов Дмитрий•Магкеев Станислав•Кузьмичёв Иван•Тикнизян Наир•Марадишвили Константин•Баринов Дмитрий•Миранчук Антон•Куликов Даниил•Пиняев Сергей•Камано Франсуа
Адамов Денис•Сиссако Мусса•Терехов Сергей•Заика Кирилл•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Цаллагов Ибрагим•Нобоа Кристиан•Юсупов Артур•Мелкадзе Георгий•Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
29 января.
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