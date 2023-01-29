Глушаков отметился результативным действием в дебютном матче за «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков сделал результативную передачу за «Пари НН» в товарищеской игре против «Локомотива» из Пловдива. Напомним, 36-летний хавбек находится на просмотре на сборах нижегородской команды в Турции.

Глушаков появился на поле в перерыве матча, а уже на 53-й минуте встречи стал автором голевой передачи на Тимура Сулейманова, который отметился забитым мячом и сравнял счет в контрольной игре с «Локомотивом» (1:1).

В эти минуты продолжается товарищеский матч между «Пари НН» и болгарской командной. За главными событиями поединка можно следить на портале LiveResult.