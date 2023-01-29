Силкин считает, что у «Динамо» перспективный состав

Российский тренер Сергей Силкин высказался о текущем составе московского «Динамо». Стоит отметить, что в зимнее трансферное окно «бело-голубые» пока не подписали ни одного игрока.

«Динамо» в текущем составе показывало разную игру. Были яркие и скучные матчи. Состав у команды перспективный, тем более было много травмированных футболистов. Они сейчас поправились и будут составлять конкуренцию», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, трансферы всегда нужны для конкуренции в команде, но сейчас главное, что никто из игроков не покинул клуб.

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.