Агент прокомментировал возможный переход Барриоса в «Бешикташ»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о возможном трансфере игрока в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение «Зениту» по 29-летнему колумбийцу. Однако «Бешикташ» не планирует тратить на игрока более 3 миллионов евро, санкт-петербургский клуб такой вариант не устраивает.

«Нет, Барриос не перейдет в «Бешикташ». Мы не ведем переговоры», — заявил представитель Барриоса Sport24.

В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Барриоса в 20 миллионов евро.