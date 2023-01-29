​Стипиди – о слухах об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Это фейки»

Футбольный эксперт Павел Стипиди высказался насчёт слухов о возможном трансфере атакующего полузащитника Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

«Есть в «ПСЖ» футболисты сильнее Малкома? Конечно есть! Как тогда может идти речь о том, что он может перейти к ним в команду? Сначала говорили про «Лион», сегодня появились парижане. Я считаю, что это фейки, которые не подтверждены никакой правдивой информацией», - сказал Стипиди, чьи слова приводит Vprognoze.

Ранее интерес к Малкому подтверждал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

За три с половиной сезона в «Зените» Малком провёл 98 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт 31 гол.

Напомним, что в «Зенит» Малком перебрался в начале августа 2019 года. Тогда питерцы заплатили за футболиста «Барселоне» 40 миллионов евро.