Корниленко уверен, что Рассказов принесёт пользу «Крыльям Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о дебюте защитника Николая Рассказова за самарский клуб. В двух товарищеских матчах 25-летний футболист сделал две результативные передачи.

«Мы прекрасно знали, кого приобретаем, знали, на что он способен. Конечно, он долгое время не тренировался с командой, ему нужно набирать кондиции. Но в футбольных качествах Николая мы на 1000% уверены», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, текущей зимой защитник перебрался в «Крылья Советов» из «Спартака» и заключил с самарцами трудовое соглашение на 3,5 года. По информации СМИ, переход футболиста состоялся на бесплатной основе.