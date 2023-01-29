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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Джорджевичу комфортно работать с Бердыевым» — агент

29 Января 2023 • 16:38 Комментировать

Игор Глушевич, агент форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о работе игрока под руководством Курбана Бердыева.

«Джорджевичу очень комфортно работать под руководством Бердыева. Ему нравятся тренировки этого специалиста, он выкладывается максимально и не может дождаться, когда забьет в официальном матче», — цитирует представителя футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Лука Джорджевич Сочи Игор Глушевич
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