«Джорджевичу комфортно работать с Бердыевым» — агент

Игор Глушевич, агент форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о работе игрока под руководством Курбана Бердыева.

«Джорджевичу очень комфортно работать под руководством Бердыева. Ему нравятся тренировки этого специалиста, он выкладывается максимально и не может дождаться, когда забьет в официальном матче», — цитирует представителя футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.