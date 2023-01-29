Бушманов: «Вряд ли кто-то из первой пятёрки РПЛ захочет приглашать Дзюбу»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что клубы топ-5 РПЛ не станут подписывать нападающего Артёма Дзюбу.

«На мой взгляд, сейчас из первой пятерки вряд ли кто-то захочет его приглашать. Потому что, опять же, возраст. К тому же, Артём – специфичный футболист в плане влияния на команду», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

Напомним, 34-летний форвард является свободным агентом с ноября 2022 года. Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг трудовое соглашение по обоюдному согласию. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах и забил один мяч.