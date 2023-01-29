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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Вряд ли кто-то из первой пятёрки РПЛ захочет приглашать Дзюбу»

29 Января 2023 • 16:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что клубы топ-5 РПЛ не станут подписывать нападающего Артёма Дзюбу.

«На мой взгляд, сейчас из первой пятерки вряд ли кто-то захочет его приглашать. Потому что, опять же, возраст. К тому же, Артём – специфичный футболист в плане влияния на команду», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

Напомним, 34-летний форвард является свободным агентом с ноября 2022 года. Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг трудовое соглашение по обоюдному согласию. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах и забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Евгений Бушманов
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