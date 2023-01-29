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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин уверен, что «Локомотив» не покинет РПЛ

29 Января 2023 • 16:08 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о том, смогут ли «железнодорожники» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Несмотря ни на что, я уверен, что в РПЛ они останутся. «Локомотив» сейчас хороших молодых российских игроков подписал, и состав в целом более менее. Плюс хорошего российского тренера Галактионова взял - думаю, он наладит игру», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, сейчас тренеру будет проще работать с командой, потому что основной костяк будут составлять российские футболисты.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Стоит отметить, что от зоны прямого вылета столичный клуб отделяет всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Олег Терёхин Михаил Галактионов
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