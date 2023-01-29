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Гайч уже в расположении «Вероны»

29 Января 2023 • 15:47 Комментировать

В самое ближайшее время «Верона» должна объявить о переходе в свои ряды нападающего Адольфо Гайча. 23-летний аргентинский футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба. Это подтвердил Франческо Маррокку, который занимает должность спортивного директора «Вероны».

«Подтверждаю это», - сказал Маррокку, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Адольфо Гайча в 1,8 миллиона евро. За ЦСКА аргентинский нападающий провёл 30 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

«Верона» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

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ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023
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