Гайч уже в расположении «Вероны»

В самое ближайшее время «Верона» должна объявить о переходе в свои ряды нападающего Адольфо Гайча. 23-летний аргентинский футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба. Это подтвердил Франческо Маррокку, который занимает должность спортивного директора «Вероны».

«Подтверждаю это», - сказал Маррокку, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Адольфо Гайча в 1,8 миллиона евро. За ЦСКА аргентинский нападающий провёл 30 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

«Верона» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.